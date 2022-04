Papa Francesco: “non avete l’esperienza dei grandi, ma avete il fiuto, non perdetelo!”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Voi non avete l’esperienza dei grandi, ma avete il ‘fiuto’ per trovare il Signore: non perdetelo!”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, agli 80mila adolescenti presenti in piazza San Pietro per il momento di incontro e di preghiera promosso dalla Cei. “Il fiuto vi porti alla generosità”, ha proseguito sempre a braccio Francesco lasciando da parte il discorso scritto: “Non abbiate paura della vita, la vita è bella, per darla agli altri, per condividerla con gli altri!”. “E’ importante che andiate avanti: le paure illuminarle, il coraggio condividerlo e il fiuto della vita, non perderlo”. “Nei momenti di difficoltà, i bambini chiamano la mamma”, il riferimento finale a Maria: “Lei aveva quasi la vostra età quando accolse la sua vocazione straordinaria di essere la mamma di Gesù. Vi aiuti lei a rispondere con fiducia il proprio ‘Eccomi’ al Signore. Lei vi insegni a dire ‘Eccomi’ e a non avere paura. Coraggio e avanti!”.