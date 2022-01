Televisione: RaiDue, il 9 gennaio a “Sulla via di Damasco” Ninni Bruschetta, Angelo Branduardi e Simone Cristicchi

Persone in ricerca di Dio nelle storie di Sulla Via di Damasco. Ninni Bruschetta, volto noto della fiction italiana, sarà ospite di Eva Crosetta, nella seconda puntata del 2022, in onda domenica prossima, 9 gennaio, su Rai Due, alle 8.45. In “Boris” è un direttore della fotografia; in “Linea verticale” è un medico; in “Lampedusa” è il proprietario di un albergo. Si potrebbe continuare a lungo nell’elencare i ruoli in cui, tra cinema e teatro, Ninni Bruschetta, si è calato in oltre 40 anni di attività. Anni in cui – si sottolinea in una nota – ha tenuto in tasca sempre il Vangelo, affrontando sul set temi scomodi, cimentandosi in personaggi profondamente umani, ognuno con proprie debolezze, dolori e speranze. Per l’attore siciliano, il teatro e il cinema offrono la possibilità spirituale di potersi immedesimare in tante vite, cogliendone energia per l’anima e l’esistenza. C’è tutto il mistero di Dio anche nelle parole di Angelo Branduardi, l’altro protagonista del programma di Vito Sidoti. La sua musica è un inno alla “bontà inconsapevole di grandi santi. E si nutre di spiritualità anche il talento di Simone Cristicchi, che nella sua intervista ama definirsi “persona alla ricerca”. “Quando togliamo attenzione verso gli altri – ha detto Ninni Bruschetta – stiamo togliendo sacralità a tutto, alla vita”. La regia del programma è di Marina Gambini.