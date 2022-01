Hong Kong: dal 10 gennaio sospese le messe in presenza per combattere “quinta ondata” dell’epidemia. Ripartono le celebrazioni in streaming

Domani, domenica 9 gennaio, sarà l’ultimo giorno in cui i fedeli cattolici di Hong Kong potranno partecipare in presenza alla messa. È quanto prevedono le nuove misure pastorali per la prevenzione delle epidemie prese nella diocesi di Hong Kong e diffuse ieri dall’ufficio del segretario generale. L’epidemia di “nuova polmonite da Coronavirus” è appena entrata nella “quinta ondata” a Hong Kong e il nuovo ceppo di variante Omicron “è entrato nella comunità”, si legge nel comunicato. La nota spiega che “la situazione epidemica è diventata rapidamente critica” e il governo ha invitato la cittadinanza “a rafforzare il proprio senso di responsabilità”. Ha anche preso contatto con i leader religiosi di Hong Kong nella speranza che possano “collaborare con le misure di allontanamento sociale inasprite dal governo”, chiedendo di “sospendere il più possibile qualsiasi raduno religioso in presenza dal 7 gennaio al 20 gennaio, in modo da ridurre l’interazione sociale dei fedeli, nella speranza che Hong Kong possa contenere l’epidemia in breve tempo”. “Al fine di cooperare con le misure di emergenza del governo”, il vescovo della città, mons. Stephen Chow Sau-yan, ha fatto diffondere un avviso con le nuove disposizioni. Da sabato 8 gennaio a domenica 9 gennaio, tutte le parrocchie e le cappelle possono celebrare la messa feriale e domenicale come di consueto, ma da lunedì 10 gennaio fino a giovedì 20 gennaio, devono essere sospese le messe “pubbliche” e qualsiasi altro raduno religioso in presenza. Le chiese e le cappelle possono rimanere aperte per la preghiera privata o l’adorazione eucaristica. La Chiesa parrocchiale può anche disporre che l’Eucaristia eucaristica si svolga quotidianamente o in date stabilite ma con “partecipazione di singoli fedeli”. Chiese e cappelle devono ovviamente adottare le consuete misure preventive per i fedeli o altre persone che entrano per pregare, adorare l’Eucaristia o partecipare a matrimoni o funerali. La messa domenicale sarà quindi trasmessa in diretta online sul sito web della diocesi www.catholic.org.hk e sul sito web di Kung Kau Pao https://kkp.org.hk.