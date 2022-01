A Sua immagine: oggi puntata sul “coraggio di ascoltare”. Domani focus su san Giovanni Battista

Ritorna oggi in onda, alle 16.05, su Rai Uno “A Sua immagine”. La conduttrice Lorena Bianchetti incontra l’agente Alessia Cioffi, che ha salvato una donna dal suicidio. Nel corso della puntata, inoltre, Paolo Balduzzi incontrerà Martina Pigliapoco, la giovane carabiniera insignita dal presidente della Repubblica del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, dopo aver scongiurato anche lei, con l’ascolto, il tentativo di una donna di gettarsi da un ponte tibetano a 80 metri d’altezza. “Un’altra storia in cui la voglia di essere attenti agli altri diventa testimonianza. Ecco perché abbiamo voluto dedicare questa puntata al coraggio di ascoltare gli altri, di osservare la solitudine che troppo spesso passa inosservata attorno a noi”, si legge in una nota. A seguire, “Le ragioni della speranza” che racconta una fraternità mista, che vive in un ex convento francescano nel centro di Bologna, faro di ascolto e di preghiera per il quartiere ma anche per la città tutta. Il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, incontra le religiose e il sacerdote della “Piccola fraternità di Nazareth”.

Domani, domenica 9 gennaio, dalle 10.30, la puntata di “A Sua Immagine” sarà dedicata a Giovanni Battista, “Il precursore” di Gesù. In studio ne parleranno mons. Dario Viganò, scrittore ed esperto di cinema, e il professor Pier Luigi Guiducci, storico della Chiesa. La puntata condurrà a Torino, la città della quale san Giovanni è patrono, a Genova, nella cui cattedrale sono conservate le più importanti reliquie, e ad Arezzo, dove si parlerà di Guido d’Arezzo, che prese spunto per l’ideazione delle note musicali proprio da un inno dedicato a san Giovanni Battista. Nel corso della puntata saranno proposte le immagini dei battesimi celebrati da Papa Francesco proprio la mattina del 9 gennaio e le immagini della visita di Giovanni Paolo II alla moschea degli Omayyadi, dove sono conservate le reliquie del Battista oggetto di culto da parte dei musulmani. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore in Pianella. Alle 12, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.