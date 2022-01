Diocesi: Ancona, il 10 gennaio al via la visita dell’arcivescovo Spina alla parrocchia “Sacra Famiglia” di Osimo

Inizierà lunedì 10 gennaio, alle 17, con l’incontro con le autorità, la visita pastorale di mons. Angelo Spina, arcivescovo metropolita Ancona-Osimo, alla parrocchia “Sacra Famiglia” di Osimo retta dal parroco don Francesco Scalmati. Alle 17, Messa e catechesi sul Credo e successivamente si svolgerà l’incontro con il Consiglio pastorale diocesano.

Martedì 11 gennaio l’arcivescovo visiterà l’Emporio solidale alla presenza dei responsabili della Caritas parrocchiale. Alle 18.30, Messa e catechesi sul Credo a cui seguirà l’incontro con il Consiglio per gli affari economici della parrocchia. Mercoledì 12 gennaio, alle 17, visita agli impianti sportivi, alle 18.30, la Messa con catechesi sul Credo e successivamente incontro con i catechisti e gli animatori. Giovedì 13 gennaio, alle 16, visita al Bocciodromo Sacra Famiglia, alle 17.30 un’ora di adorazione, alle 18.30 Messa con catechesi sul Credo e in serata incontro con i giovani e giovanissimi. Venerdì 14 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, visita agli ammalati e alle 22 incontro con i volontari della sagra dei vincisgrassi, festa delle comunità parrocchiali e di tutti i volontari che operano in parrocchia. Sabato 15 gennaio, alle 14.30, incontro con i bambini e ragazzi del catechismo, alle 15, incontro con i genitori dei ragazzi del catechismo, alle 16.30 benedizione del pane di sant’Antonio e alle 18.30 Messa prefestiva. Domenica 16 gennaio, la conclusione della visita pastorale con la celebrazione della Messa, alle 11, e la benedizione degli animali in occasione della festa di sant’Antonio abate, patrono degli animali domestici.