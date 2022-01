A Sua immagine: dal 15 gennaio il nuovo ciclo de “Le Ragioni della Speranza” dedicato al “valore della vittoria”

Tra gol, record e un’inarrestabile pioggia di medaglie ed emozioni, il 2021 è stato un anno memorabile per lo sport italiano. “Il Valore della Vittoria” è il nuovo ciclo de “Le Ragioni della Speranza”, seconda parte del programma di “A Sua Immagine”, in onda su Rai Uno, condotto da mons. Dario Edoardo Viganò, dedicato ad alcuni degli atleti italiani che hanno reso grande l’Italia. Saranno riproposte le immagini delle vittorie e raccontati anche i sacrifici, la determinazione, i valori che ci sono dietro ai grandi campioni.

Protagonisti di questo percorso: Valentina Rodini, oro nel canottaggio femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020; Giorgio Chiellini, campione d’Europa 2021 e capitano della Juventus e della Nazionale; Oney Tapia, il “guerriero con il sorriso”, doppia medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020; Antonella Palmisano, la “marciatrice con la testa in fiore”, oro nella marcia femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020; Vanessa Ferrari, “la farfalla”, già campionessa mondiale di ginnastica artistica e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e altri straordinari atleti.

Le nuove puntate de Le Ragioni della Speranza, firmate da Laura Misiti e Gianni Epifani, produttore Daniela Piccioni, con testi di Carmela Radatti e la regia di Lucio Cocchia, andranno in onda su Rai Uno a partire da sabato 15 gennaio, alle 16.15.