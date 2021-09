Papa a Budapest: messa in piazza degli Eroi, “la differenza è tra il vero Dio e il dio del nostro io”

(Foto Vatican Media/SIR)

“C’è la parte di Dio e c’è la parte del mondo. La differenza non è tra chi è religioso e chi no. La differenza cruciale è tra il vero Dio e il dio del nostro io”. Lo ha spiegato il Papa, nell’omelia della messa celebrata nella piazza degli Eroi di Budapest per la conclusione del Congresso eucaristico. “Quanto è distante Colui che regna in silenzio sulla croce dal falso dio che vorremmo regnasse con la forza e riducesse al silenzio i nostri nemici!”, ha esclamato Francesco: “Quanto è diverso Cristo, che si propone solo con amore, dai messia potenti e vincenti adulati dal mondo! Gesù ci scuote, non si accontenta delle dichiarazioni di fede, ci chiede di purificare la nostra religiosità davanti alla sua croce, davanti all’Eucaristia”. ”Ci fa bene stare in adorazione davanti all’Eucaristia per contemplare la fragilità di Dio”, il consiglio del Papa: “Dedichiamo tempo all’adorazione, un modo di pregare che si dimentica troppo. Lasciamo che Gesù Pane vivo risani le nostre chiusure e ci apra alla condivisione, ci guarisca dalle rigidità e dal ripiegamento su noi stessi; ci liberi dalla schiavitù paralizzante del difendere la nostra immagine, ci ispiri a seguirlo dove lui vuole condurci”.