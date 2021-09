Papa a Budapest: “clima cordiale” nell’incontro con il premier Orban

(Foto Vatican Media/SIR)

“L’incontro con il Presidente della Repubblica, con il Primo Ministro e il Vice Primo Ministro dell’Ungheria si è svolto secondo il programma previsto, in un clima cordiale, ed è terminato alle ore 9.25”. Lo riferisce la Sala Stampa della Santa Sede, rendendo noto che con il Santo Padre erano presenti anche il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, e mons. Paul Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Tra i vari argomenti trattati – si legge nel comunicato – ci sono stati il ruolo della Chiesa nel Paese, l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, la difesa e la promozione della famiglia”.