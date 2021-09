Papa a Budapest: messa in piazza degli Eroi, “il cammino cristiano non è una rincorsa al successo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Il cammino cristiano non è una rincorsa al successo, ma comincia con un passo indietro, con un decentramento liberatorio, con il togliersi dal centro della vita”. A ribadirlo è stato il Papa, nell’omelia della messa a piazza degli Eroi, momento conclusivo delle sette ore passate a Budapest. Camminare dietro a Gesù, ha spiegato Francesco, “è andare avanti nella vita con la sua stessa fiducia, quella di essere figli amati di Dio. È percorrere la stessa via del Maestro, venuto per servire e non per essere servito. È muovere ogni giorno i nostri passi incontro al fratello. Lì ci spinge l’Eucaristia: a sentirci un solo corpo, a spezzarci per gli altri”. “Lasciamo che l’incontro con Gesù nell’Eucaristia ci trasformi, come ha trasformato i santi grandi e coraggiosi che onorate, penso a Santo Stefano e Santa Elisabetta”, l’invito finale: “Come loro, non accontentiamoci di poco; non rassegniamoci a una fede che vive di riti e di ripetizioni, apriamoci alla novità scandalosa del Dio crocifisso e risorto, Pane spezzato per dare vita al mondo. Saremo nella gioia; e porteremo gioia. Questo Congresso eucaristico internazionale è un punto di arrivo di un percorso, ma sia soprattutto un punto di partenza”.