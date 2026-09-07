Germania: Sassonia-Anhalt, trionfo del partito populista di estrema destra Alternative für Deutschland. Crollo Cdu, meglio Verdi, Linke e Bsw

(Foto ANSA/SIR)

Il partito populista di estrema destra Alternativa per la Germania (Alternative für Deutschland, AfD) ha vinto le elezioni statali del land Sassonia-Anhalt, ma non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta nel parlamento regionale: AfD, guidato in Sassonia-Anhalt da Ulrich Siegmund (nella foto), ha ottenuto il 43,8% (+23% rispetto al 2021) con la previsione di 39 seggi (+16 rispetto al 2021) sugli 83 che compongono il parlamento del land della ex Germania dell’Est (grande quanto il Veneto, 4 milioni di abitanti, il più povero e demograficamente il più vecchio a livello federale). Il partito dell’Unione dei cristiano democratici (Cdu) del presidente uscente Sven Schulze (che non ha ottenuto neanche il suo seggio ad elezione diretta), ha subito una sconfitta pesantissima totalizzando il 17,2% dei voti, con una perdita del 19,9% rispetto al 2021 e scendendo da 40 a 25 seggi. Il Partito socialdemocratico ottiene il 9,3% con 8 seggi perdendone 1 rispetto al 2021; con un miglioramento di 3 punti percentuali, l’8,9% dei suffragi, arrivano 8 seggi anche ai Verdi, due in più rispetto al precedente parlamento. Perde 4 seggi, passando da 12 a 8, il partito di sinistra Linke, che passa dall’11 all’8,6% dei voti. Ottimo risultato per il partito populista di estrema sinistra Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw), che, partecipando per la prima volta al voto per il parlamento della Sassonia-Anhalt, conquista il 5,3% degli elettori per complessivi 5 seggi, diventando in un certo senso ago della bilancia per la possibile formazione di un nuovo governo. Infatti AfD non ha ottenuto la maggioranza assoluta in parlamento e dovrà quindi realizzare, se vorrà governare, una coalizione con un altro partito o con singoli deputati che appoggino il programma proposto da Siegmund, come affermato dai responsabili del partito immediatamente dopo la proclamazione dei risultati. Il dato elettorale presenta una partecipazione al voto del 78,1%: nel 2021 l’affluenza era stata del 60,3%. L’elevata mobilitazione ha favorito soprattutto l’AfD: gli analisti dei due canali televisivi nazionali Ard e Zdf parlano di 170.000 non votanti alle precedenti elezioni che hanno scelto AfD, con la “migrazione” di almeno 82mila elettori dalla Cdu al partito vincitore.