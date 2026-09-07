Diocesi: Ancona, consegnato all’arcivescovo Spina il premio “Giovanni Paolo II”

(Foto arcidiocesi Ancona-Osimo)

È stato consegnato ieri all’arcivescovo Angelo Spina il Premio internazionale “Giovanni Paolo II”, riconoscimento che il presule ha voluto condividere con l’intera arcidiocesi di Ancona-Osimo. Il presule lo ha ricevuto per l’impegno nella tutela e nella promozione della sacralità della vita. Un riconoscimento – viene sottolineato in un comunicato dell’arcidiocesi – che premia il suo impegno pastorale a favore dei giovani, dei poveri e delle persone fragili, della famiglia, della cultura e della comunicazione.

Il riconoscimento, promosso dall’Associazione socioculturale ad indirizzo artistico “Aglaia” di Scafati, è stato consegnato in cattedrale al termine della messa delle 10.30, presieduta da mons. Spina e concelebrata da mons. Giuseppe Andrich, vescovo emerito di Belluno-Feltre. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, la sindaca di San Severino, Marche Rosa Piermattei, il consulente generale di Aglaia, comm. Gianni Bordin, il vicepresidente Nicola Sepe, che ha portato i saluti del presidente dell’associazione Espedito De Marino, Cristina Gorajski, console onorario della Repubblica di Polonia in Ancona, e Marcello Bedeschi, amico e collaboratore di Wojtyła e coordinatore nazionale di “Karol 100”, realtà con cui Aglaia collabora da dieci anni.