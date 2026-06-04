Austria: gli Archivi religiosi aprono le porte al pubblico. “Conservazione di fonti attendibili e della verità storica”

Gli archivi non solo custodiscono documenti secolari, ma permettono anche alle generazioni future di dare uno sguardo al passato: in occasione della Giornata internazionale degli archivi, il 9 giugno, anche gli archivi ecclesiastici saranno aperti al pubblico. Con il motto “artful* – 18 archivi mostrano ciò che custodiscono”, le Giornate degli archivi si svolgeranno a Salisburgo dall’8 al 12 giugno; parteciperanno l’arcidiocesi di Salisburgo, i Francescani di Salisburgo e l’arciabbazia di San Pietro. La Conferenza austriaca degli ordini religiosi presenterà anche dei video che illustreranno le caratteristiche uniche di due archivi religiosi: quelli delle Suore di Maria di Vorau e dell’abbazia benedettina di Admont. “Salisburgo è davvero un esempio luminoso”, sottolinea Thomas Mitterecker, responsabile degli archivi dell’arcidiocesi di Salisburgo: “Numerosi tesori di arte, cultura e scienza dei secoli passati riposano nei suoi archivi”. Gli archivi degli Ordini sono come “archivi viventi”: “In un’epoca in cui le informazioni si perdono rapidamente, i fatti vengono sempre più spesso messi in discussione e i dati digitali sono generalmente disponibili solo per un breve periodo, gli archivi degli ordini religiosi offrono un contributo indispensabile alla conservazione di fonti attendibili e della verità storica”, ha sottolineato Karin Mayer, responsabile della cultura e della documentazione presso la Conferenza austriaca degli ordini religiosi. Tra gli eventi il 9 giugno, l’Archivio dell’abbazia di San Pietro esplorerà il fascino della bella scrittura a mano, dalla scrittura medievale al corsivo barocco, con il titolo “Scrittura artistica”, presentando opere calligrafiche. Sempre il 9, la Biblioteca universitaria di Salisburgo ospiterà l’evento “Capolavori e cucina monastica”, dove sarà possibile ammirare importanti tesori dell’arte del libro e della grafica, tra cui manoscritti miniati medievali.

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