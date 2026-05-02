Terremoto in Friuli: Protezione civile, il fumetto “L’urlo dell’Orcolat” per ricordare il 50° anniversario

In occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Friuli-Venezia Giulia promuovono un’edizione speciale della serie a fumetti “L’attimo decisivo” rivolta alle scuole secondarie di primo grado del territorio.

“L’urlo dell’Orcolat” propone una narrazione originale del sisma del 6 maggio 1976, in cui il linguaggio del fumetto si intreccia con i racconti popolari friulani e la documentazione storico-fotografica dell’epoca. Il risultato è un racconto accessibile e coinvolgente, capace di avvicinare studenti e studentesse alla storia sismica del territorio e di favorire una maggiore consapevolezza del rischio.

Protagonista e narratore è l’Orcolat, figura leggendaria della tradizione friulana: un gigante roccioso che, secondo il folklore, scuote le montagne generando distruzione e paura. Sarà proprio lui a guidare il lettore attraverso gli eventi, svelando la sua vera natura, fino all’incontro con uno dei suoi principali “antagonisti”: Giuseppe Zamberletti, figura chiave nella gestione dell’emergenza, e poi della ricostruzione, le cui intuizioni avrebbero contribuito negli anni alla nascita del moderno sistema di protezione civile italiano.

Il fumetto è anche uno strumento didattico pensato per supportare gli insegnanti nelle attività di educazione civica, storia e scienze naturali e per promuovere, in occasione dell’anniversario del terremoto, letture condivise per stimolare il confronto in classe su temi centrali come la memoria storica, il rischio sismico e i comportamenti da adottare per prevenire o ridurre gli effetti di un terremoto.

“L’urlo dell’Orcolat” è anche il primo numero della nuova collana “L’Equazione racconta”, lo spin-off del progetto multidisciplinare L’attimo decisivo che sarà dedicato agli eventi più significativi della storia della protezione civile italiana.

L’attimo decisivo è realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile e promosso dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per portare la protezione civile tra i banchi di scuola.

Tutti i fumetti e le risorse didattiche sono disponibili su www.attimodecisivo.gov.it.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /