Olimpiadi invernali: Banco alimentare e Fondazione Milano Cortina insieme contro lo spreco alimentare

(Foto Banco Alimentare)

Fondazione Banco Alimentare e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno siglato un accordo di collaborazione per rendere Food Saving i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 al fine di prevenire sprechi alimentari nella gestione della ristorazione durante il periodo Olimpico e Paralimpico. Lo rende noto un comunicato del Banco Alimentare nel quale si legge che “a partire dal 6 febbraio – all’indomani della Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, – Banco Alimentare della Lombardia e Banco Alimentare del Veneto sono pronti a intervenire in tutte le ‘venues’ olimpiche e paralimpiche nel caso si dovessero riscontrare eccedenze di cibo. Ciò che verrà recuperato sarà ridistribuito a beneficio degli enti che accolgono persone in difficoltà nelle comunità prossime ai siti dei Giochi”. Soddisfazione e gratitudine sono state espresse da Gloria Zavatta, Sustainability & Impact Director di Fondazione Milano Cortina 2026, per la quale “grazie anche al confronto con le comunità locali dei territori coinvolte dai Giochi, questa attività ci permette di sensibilizzare tutti i soggetti interessati, promuovendo pratiche di economia circolare e offrendo un supporto sociale alle persone più svantaggiate”. “L’attività di Banco Alimentare, operativo tutto l’anno nella lotta allo spreco e sulla valorizzazione del cibo come risorsa, anche in occasione di questa prestigiosa manifestazione internazionale – commenta Marco Piuri, presidente di Fondazione Banco Alimentare – vuole essere sempre più uno strumento di inclusione, di relazione e di costruzione di comunità più resilienti, dove nessuno resti ai margini”.