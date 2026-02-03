Giornali Fisc: Pisa, domani ai “Thè di Toscana Oggi” l’esperienza di “Fuori binario”

(Foto Toscana Oggi Pisa)

Sul finire del secolo scorso il marciapiede del binario 16 della stazione fiorentina di Santa Maria Novella accoglieva, in modo molto improvvisato (ma al riparo dai rigori eccessivi dell’inverno), molti dei poveri che abitavano la città. In quegli stessi anni, era il 1994, un gruppo di operatori dell’Albergo popolare di via della Chiesa a Firenze decise di fondare “Fuori binario”, ispirato al giornale di strada londinese Big Issue , uscito qualche mese prima e primo al mondo con lo scopo di dare un reddito ai senza dimora.

L’obiettivo, insito nel nome, era quello di tirar fuori dalla stazione ferroviaria chi vi era costretto per mancanza di denaro. Come? Producendo un giornale e permettendo la vendita in strada a coloro che non avrebbero mai trovato, per mille motivi, un lavoro stabile e redditizio. “Fuori Binario” è, da allora, l’unico giornale di strada di Firenze, ormai uno dei pochi in Italia, da sempre autogestito ed autofinanziato.

Di questa esperienza editoriale si parlerà domani, mercoledì 4 febbraio, alle ore 17, nella sala delle lauree del palazzo arcivescovile a Pisa, in piazza Arcivescovado 18, in occasione del prossimo “Thè di Toscana Oggi”. Andrea Bernardini (Toscana Oggi) e Carina Cherubini (Radio Incontro) intervisteranno Cristiano Lucchi , direttore del periodico. A fine incontro, per i The in corner , porterà la sua testimonianza Luca Burgalassi, segretario regionale della Fnp, la Federazione dei pensionati aderente alla Cisl.

I commensali consumeranno thè (fornito da La Via del Tè, dal 1961 a Firenze), torte e pasticcini preparate dalle religiose della congregazione delle Canonichesse dello Spirito Santo in Sassia, in servizio al centro di cure intermedie di Orentano gestito dalla Fondazione Madonna del Soccorso. La giovane designer Tartitarta, ispirata dalla conversazione, realizzerà una vignetta.