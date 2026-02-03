Cottolengo: Torino, il 5 febbraio la presentazione degli Orientamenti pastorali per il 2026

(Foto Cottolengo)

Giovedì 5 febbraio, alle ore 16, nella sala Fratel Luigi Bordino della Piccola Casa-Cottolengo di Torino (via Cottolengo 17), si tiene la presentazione degli Orientamenti pastorali per l’anno 2026 che padre Carmine Arice ha rivolto alla Famiglia cottolenghina presente nel mondo, sul tema: “‘A chi straordinariamente confida, il Signore straordinariamente provvede’. Fede e Divina Provvidenza”.

L’incontro è una delle tappe del secondo anno del cammino verso il bicentenario dell’ispirazione carismatica ricevuta dal Santo Cottolengo, che ricorrerà il 2 settembre 2027 e che prevede momenti di formazione, preghiera e festa della Famiglia cottolenghina, sia a livello internazionale sia europeo.

Intervengono padre Carmine Arice, padre generale della Piccola Casa, e Alberto Riccadonna, direttore de “La Voce e Il Tempo”, settimanale dell’arcidiocesi di Torino.

L’incontro viene trasmesso in diretta streaming su www.cottolengo.org.