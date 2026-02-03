Comunicazione: WeCa, da domani online il tutorial su “L’Intelligenza artificiale a scuola”

(Foto WeCa)

“L’Intelligenza artificiale a scuola” è il titolo del tutorial WeCa che sarà reso disponibile a partire dalla mattina di domani, mercoledì 4 febbraio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta e scritto e condotto da Alessandra Carenzio, esplora le modalità con cui l’Intelligenza Artificiale sta entrando in modo sempre più concreto nel mondo della scuola, portando con sé opportunità significative ma anche interrogativi educativi, etici e pedagogici.

Documenti come il DigComp 2.2 e il Digital Education Action Plan dell’Unione europea sottolineano l’importanza di un’educazione digitale consapevole, mentre a livello italiano, le strategie sull’Intelligenza artificiale e il Libro Bianco al servizio del cittadino evidenziano come queste tecnologie possano contribuire alla personalizzazione dei percorsi formativi, al tutoring e alla prevenzione dell’abbandono scolastico.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono disponibili in formato podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con Amazon Alexa grazie alla skill WebCattolici.

Nell’ottava stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati alla comunicazione e alle tematiche sociali, economiche e ambientali.

Accanto ai tutorial WeCa, è nato dal 1° maggio 2023 il podcast “In Ascolto”, disponibile su tutte le principali piattaforme “audible”, per condividere le esperienze e le storie di chi è impegnato per vivere la Rete come uno strumento – e un luogo – di evangelizzazione.