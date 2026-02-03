Agricoltura: Acli Terra, Nicola Tavoletta rieletto presidente. “Coniugare fede e scienza, sostenendo le comunità rurali”

(Foto Acli Terra)

Al termine dei lavori del Comitato nazionale, Nicola Tavoletta è stato rieletto all’unanimità alla guida di Acli Terra, l’associazione professionale agricola delle Acli. La conferma è avvenuta in una cornice di alto valore simbolico e scientifico: la sede della Direzione generale del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), in via della Navicella a Roma.

Insieme alla riconferma del presidente nazionale, è stata eletta la nuova squadra che comporrà il Comitato di Presidenza per il prossimo quadriennio: Arianna Zizzo, vice presidente vicario; Nico Ruiu e Ignazio Maugeri, vice presidenti; Michele Zannini, Giuseppe Cecere e Matteo Trentinaglia, componenti; Venanzio Pennesi e Tommaso Pupa, invitati permanenti.

Nel ringraziare il Comitato per la fiducia accordata, il riconfermato presidente Nicola Tavoletta ha sottolineato l’importanza storica del luogo scelto per l’elezione: “Siamo nella sede della Direzione generale del Crea, un luogo straordinario che racchiude in sé l’essenza stessa della nostra missione. In questo spazio sorgeva la prima chiesa edificata a Roma e qui ha vissuto San Francesco. Al contempo, da circa un secolo, questo è un incubatore di scienziati che hanno dato lustro all’agroalimentare italiano, basti pensare al lavoro di Nazareno Strampelli”.

Proiettandosi verso le sfide future, Tavoletta ha aggiunto: “Qui abbiamo riunito il primo comitato Acli Terra per eleggere la nuova governance e disegnare l’organico per il prossimo quadriennio. Siamo orgogliosi di poter coniugare fede e scienza proprio in questo luogo simbolico, ripartendo con slancio per sostenere il settore agricolo e le comunità rurali nei prossimi quattro anni”.

Il nuovo assetto di Acli Terra si prepara dunque a lavorare su un programma che metterà al centro la sostenibilità, l’innovazione scientifica e la tutela del lavoro agricolo, mantenendo salde le radici nei valori sociali e spirituali che caratterizzano l’associazione.