Fism Lombardia: messaggio di ringraziamento del card. Pizzaballa per la donazione ai bambini di Gaza

“La solidarietà, unita alla vicinanza nella preghiera, costituisce un conforto prezioso e contribuisce ad alleviare le molte sofferenze”: è quanto scrive il patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, in un messaggio indirizzato alla Federazione italiana scuole materne della Lombardia (Fism) per ringraziarla per la donazione ricevuta nei giorni scorsi “a favore dei bambini di Gaza”. “Un gesto – aggiunge Pizzaballa – segno concreto della premurosa attenzione alle gravi difficoltà che la nostra Terrasanta sta attraversando”. Fism Lombardia, punto di riferimento nella regione per circa milletrecento realtà educative -tra nidi, sezioni primavera, scuole dell’infanzia- da anni, anche insieme a FISM nazionale, porta avanti progetti di solidarietà e di educazione alla pace che coinvolgono insegnanti ed educatori, bambini e famiglie. Questa volta, con una nuova raccolta fondi presso tutte le scuole, i vertici della Federazione lombarda hanno deciso di rispondere all’appello del cardinale Pizzaballa, che, anche nei giorni scorsi ha ricordato come – al momento- la popolazione di Gaza abbia bisogno di tutto, sottolineando le gravissime carenze di cui soffrono ora in particolare il sistema sanitario e scolastico.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /