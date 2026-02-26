Chiesa e società: Issr A. Marvelli, il 27 e il 28 febbraio a Rimini il convegno di studi “Potere e poteri. Un contributo della teologia”

Riflettere sul potere oggi significa interrogarsi sulle dinamiche che attraversano la vita ecclesiale, sociale e democratica. Da questa consapevolezza nasce il convegno di studi “Potere e poteri. Un contributo della teologia”, promosso dall’Istituto superiore di Scienze religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro insieme al Coordinamento teologhe italiane (Cti), in programma venerdì 27 e sabato 28 febbraio presso l’aula magna dell’Issr, in via Covignano 265 a Rimini, con la possibilità di partecipare anche online.

L’iniziativa rappresenta un passaggio significativo all’interno di un percorso di ricerca avviato lo scorso novembre e si distingue nel panorama teologico italiano per la collaborazione strutturata tra un’istituzione accademica e la principale rete nazionale di teologhe.

“Consideriamo il Coordinamento teologhe italiane un’importante risorsa per tutta la teologia italiana – sottolinea Marco Casadei, direttore dell’Issr -. Si tratta di una collaborazione che ci onora perché ci permette di elaborare il pensiero teologico in una prospettiva sempre più interdisciplinare e transdisciplinare e sempre meno ostaggio di precomprensioni, come quella di un presunto pensiero neutro o della più mediatica questione di genere”.

Il convegno si articolerà in due sessioni di approfondimento: “Necessità e rischi del potere” (venerdì pomeriggio) e “Quale potere per favorire le vite?” (sabato mattina), con l’obiettivo di mettere in dialogo studiose e studiosi, presbiteri e laici, studenti e persone interessate. Interverranno, tra gli altri: Marco Casadei, Simona Segoloni, Marcello Neri, Lucia Vantini, Donata Horak, Davide Arcangeli, Emanuela Buccioni, Emilia Palladino, Vincenzo Rosito. Moderano Natalino Valentini e Maria Bianco.

“Abbiamo lavorato insieme e continuiamo a farlo come Issr e come teologhe per comprendere e ricentrare il tema del potere in chiave cristiana, ecclesiale e sociale – afferma Simona Segoloni, presidente del Cti –. Vogliamo aprire nuove domande e piste di ricerca che mettano insieme uomini e donne per pensare un mondo e una Chiesa inclusiva ed evangelica”.

L’orizzonte è quello di una teologia capace di confrontarsi con le trasformazioni contemporanee e di offrire strumenti interpretativi utili alla comunità credente e alla società.

“Vorremmo immaginare di rispondere alle nuove sfide del mondo e della Chiesa di oggi con una risposta differente, capace di mobilitare le energie e l’immaginazione di tutti per costruire una società e una Chiesa che vogliamo e desideriamo”, spiega Davide Arcangeli, docente Issr Marvelli e biblista.

Il programma prevede anche una serata pubblica aperta alla cittadinanza, in calendario venerdì 27 alle 20.45 presso la Sala Manzoni in via IV Novembre 35, a Rimini, dal titolo “Potere, informazione e democrazia. Sfidare la crisi guardando al futuro”. Ospite la giornalista Giuseppina Paterniti, in dialogo con la direttrice di Icaro Tv, Simona Mulazzani.

