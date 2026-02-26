Diocesi: Caritas Urbino, domani incontro su “La dignità umana in rapporto al lavoro”

Si conclude domani, venerdì 27 febbraio, alle 18 presso la chiesa dei Cappuccini di Urbino, il ciclo di quattro incontri di Schola Veritatis dal titolo “Lavoro povero e dignità umana: riflessioni alla luce della Dottrina sociale della Chiesa”, promosso dalla Caritas diocesana di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. A chiudere il percorso sarà Flavio Felice, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche presso l’Università degli studi del Molise, con una relazione dal titolo “La dignità umana in rapporto al lavoro. Dalla Laborem exercens ai nostri giorni”. L’incontro offrirà una rilettura attuale dell’enciclica di Giovanni Paolo II, pubblicata nel 1981, documento fondamentale del Magistero sociale che ha posto al centro il valore della persona rispetto al capitale e alle dinamiche economiche. A oltre quarant’anni dalla sua promulgazione, la Laborem exercens continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per comprendere le trasformazioni del mondo del lavoro: precarietà, lavoro povero, nuove forme di sfruttamento, crisi demografica e impatto delle tecnologie emergenti. Il contributo del prof. Felice intende mettere in dialogo l’insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa con le sfide attuali, riaffermando il primato della dignità umana quale criterio orientativo per ogni sistema economico e politico. L’incontro di domani rappresenta “un’importante occasione di approfondimento e di confronto per operatori pastorali, amministratori pubblici, imprenditori, lavoratori e studenti, chiamati a riflettere su come costruire un’economia che non mortifichi la persona ma ne promuova la vocazione, la creatività e la responsabilità”, spiega la Caritas.

