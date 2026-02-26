Diocesi: Rossano, a Berlino l’esposizione della copia facsimilare del Codex Purpureus Rossanensis

Dopo l’esposizione di Londra dello scorso novembre, la copia del Codex Purpureus Rossanensis approda per la prima volta in Germania, a Berlino, alla Fiera internazionale del Turismo (Itb Berlino 3- 5 marzo 2026), un appuntamento che si inserisce nel solco delle celebrazioni promosse dalla diocesi di Rossano – Cariati e dal Museo diocesano e del Codex per celebrare il decennale della nomina Unesco del manoscritto sugli scenari culturali internazionali. Una tappa che va oltre il valore internazionale dell’evento e assume un significato “profondamente simbolico per la storia stessa del manoscritto”, spiega la diocesi calabrese. Il successo e la notorietà mondiale del Codex, infatti, si devono in larga parte al mondo accademico tedesco. Furono Adolf von Harnack e Oskar von Gebhardt, tra i più autorevoli studiosi e teologi dell’Ottocento, a studiarlo, pubblicarlo e diffonderne la conoscenza in tutta Europa attraverso la celebre edizione scientifica stampata a Lipsia nel 1880 dal titolo “Evangeliorum Codex Graecus Purpureus Rossanensis”. Da quel momento, il manoscritto, custodito a Rossano, uscì dai confini locali per entrare stabilmente nel dibattito culturale e scientifico internazionale. L’esposizione berlinese, sostenuta e promossa da Calabria Straordinaria – dipartimento Turismo della Regione Calabria, rappresenta così “una sorta di ritorno alle origini della sua fama”: è in Germania che il Codex trovò la sua prima cassa di risonanza mondiale, ed è sempre in Germania che oggi viene celebrato come patrimonio condiviso.

Per la Calabria questo appuntamento “non è solo un evento culturale, ma il riconoscimento di un legame storico profondo: un ponte tra la Calabria e la Germania, tra la custodia di un tesoro millenario e gli studiosi che lo resero celebre nel mondo”. Per l’occasione sarà dedicato al Codex un panel divulgativo rivolto agli studiosi di arte bizantina e agli organi di stampa internazionale, a cura del personale esperto del Museo. La presentazione sarà anticipata da altre testimonianze circa i legami culturali che legano la Calabria con la Germania. Inoltre, grazie alla sinergia da anni attiva tra il Museo del Codex e la rete museale del Comune di Corigliano Rossano, la fiera sarà anche occasione per promuovere “l’importante patrimonio culturale e paesaggistico della città di Corigliano-Rossano”.

