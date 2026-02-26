La Caritas diocesana di Andria da tempo sta dedicando uno spazio di riflessione alla fascia di età over 65 con il progetto “Accanto” e ha avviato una ricerca su un campione di anziani nei comuni della diocesi (Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge).
“Da più parti giungono sollecitazioni perché ci si possa fare carico di questa delicata e bella età della vita non solo dal punto di vista socio-sanitario ma anche in ambito pastorale e comunitario”, spiega il direttore della Caritas diocesana, don Domenico Francavilla.
Di fronte all’allungamento delle aspettative di vita, prosegue, “ci siamo posti la domanda: ‘Noi che comunità siamo? Che comunità vogliamo essere? Quale il futuro degli anziani in una società come la nostra?’”. Si proverà a rispondere a questo interrogativo nel seminario di confronto e approfondimento intitolato “Accanto ai nostri anziani” e organizzato sabato 28 febbraio presso l’Opera diocesana “Giovanni Paolo II”, in via Bottego n. 36 ad Andria, e aperto a quanti (operatori dei diversi settori e non) potranno offrire con competenza suggerimenti utili per ricercare e impostare risposte adeguate.
Al mattino sono previste due relazioni tenute da Martina Zagaria, ricercatrice dell’Insead Parigi, e da Michele Cannone, geriatra e fisiatra presso Rsa Andria. Si richiede la partecipazione all’intera giornata. Ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzo – offerto dalla Caritas. Sarà questa l’occasione per consegnare la ricerca effettuata durante l’estate scorsa. Al seminario sarà presente il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi.
Diocesi: Caritas Andria, sabato seminario “Accanto ai nostri anziani”
