Diocesi: Caritas Andria, sabato seminario “Accanto ai nostri anziani”

(Foto Caritas Andria)

La Caritas diocesana di Andria da tempo sta dedicando uno spazio di riflessione alla fascia di età over 65 con il progetto “Accanto” e ha avviato una ricerca su un campione di anziani nei comuni della diocesi (Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge).

“Da più parti giungono sollecitazioni perché ci si possa fare carico di questa delicata e bella età della vita non solo dal punto di vista socio-sanitario ma anche in ambito pastorale e comunitario”, spiega il direttore della Caritas diocesana, don Domenico Francavilla.

Di fronte all’allungamento delle aspettative di vita, prosegue, “ci siamo posti la domanda: ‘Noi che comunità siamo? Che comunità vogliamo essere? Quale il futuro degli anziani in una società come la nostra?’”. Si proverà a rispondere a questo interrogativo nel seminario di confronto e approfondimento intitolato “Accanto ai nostri anziani” e organizzato sabato 28 febbraio presso l’Opera diocesana “Giovanni Paolo II”, in via Bottego n. 36 ad Andria, e aperto a quanti (operatori dei diversi settori e non) potranno offrire con competenza suggerimenti utili per ricercare e impostare risposte adeguate.

Al mattino sono previste due relazioni tenute da Martina Zagaria, ricercatrice dell’Insead Parigi, e da Michele Cannone, geriatra e fisiatra presso Rsa Andria. Si richiede la partecipazione all’intera giornata. Ci sarà la possibilità di fermarsi a pranzo – offerto dalla Caritas. Sarà questa l’occasione per consegnare la ricerca effettuata durante l’estate scorsa. Al seminario sarà presente il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi.