Rai Tre: Sulla Via di Damasco, nella puntata di domani la storia di John Bird noto come “il Lord dei poveri”

Dalla strada alla Camera dei Lord, senza mai perdere di vista chi resta ai margini. La prossima puntata di Sulla Via di Damasco, in onda domani, domenica 15 febbraio, alle 7.30, su Rai Tre, accende i riflettori su lord John Bird, membro della Camera dei Lord britannica e fondatore di The Big Issue, il magazine venduto in strada che ha rivoluzionato l’approccio alla povertà, offrendo lavoro, dignità e autonomia a migliaia di persone senza dimora.

Ex senzatetto, visionario e battagliero, Bird racconta ad Eva Crosetta il suo percorso personale e spirituale, con la sua radicale idea di solidarietà: non dare elemosina, ma strumenti per cambiare vita. Un modello che ha fatto scuola in tutto il mondo, come in Italia. “Il mio vero lascito – così Lord Bird: aver trasformato il male nel suo opposto”. Accanto a questa storia potente, il racconto di Piero Di Domenicantonio, redattore in pensione dell’Osservatore Romano, e dei volontari che animano l’Osservatore di Strada, l’inserto voluto da Papa Francesco che rovescia lo sguardo: non parla dei poveri, ma lascia parlare i poveri. Storie raccontate in prima persona, voci che emergono dalla strada, uomini e donne non più oggetto di cronaca, ma protagonisti del proprio racconto. Un programma di Vito Sidoti, Eva Crosetta, Emiliano Fiore, con la regia di Marina Gambini.

