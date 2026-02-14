Maltempo in Calabria: mons. Aloise (Rossano-Cariati), “vicinanza” e “solidarietà” alle popolazioni colpite

“Profonda vicinanza” e “solidarietà” alle comunità dei comuni colpiti dall’esondazione del fiume Crati, in Calabria, avvenuta nella giornata di ieri viene espressa oggi dall’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise e dal direttore della Caritas diocesana, don Claudio Cipolla. “In questo momento di prova” mons. Aloise “assicura la sua preghiera per tutti coloro che stanno vivendo ore di preoccupazione e difficoltà, rivolgendo un pensiero particolare ad anziani, bambini e a tutte le persone più fragili”. Questa mattina don Cipolla si è recato nei luoghi più colpiti per portare un primo segno di vicinanza e per valutare le necessità più urgenti delle famiglie evacuate e delle comunità colpite. La diocesi Rossano – Cariati invita tutti i fedeli e le comunità parrocchiali ad unirsi nella preghiera e, per quanto risulta possibile, a “contribuire alle iniziative di solidarietà che si stanno attivando già in queste ore per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione, cercando di rimanere uniti nella carità e nella speranza”.

