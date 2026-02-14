Facoltà teologica Triveneto: il 24 febbraio Dies academicus con prolusione di suor Alessandra Smerilli

Martedì 24 febbraio si svolgerà il Dies academicus che inaugura il ventunesimo anno di attività della Facoltà teologica del Triveneto. L’evento si svolgerà nell’aula magna a Padova. A tenere la prolusione è stata invitata suor Alessandra Smerilli Fma, segretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, che svilupperà il tema “La sapienza come cammino: teologia e vita nel mondo contemporaneo”.

Il Dies academicus inizierà alle ore 10.30 con i saluti e gli interventi di mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova e vice gran cancelliere della Facoltà, e di mons. Francesco Moraglia, patriarca di Venezia e gran cancelliere. Il preside, don Maurizio Girolami, proporrà la relazione annuale sulla vita della Facoltà. Seguirà la prolusione di suor Smerilli. Al termine, la voce degli studenti.

La partecipazione è aperta al pubblico fino a esaurimento posti, ma è necessaria la registrazione dal sito www.fttr.it (link diretto al modulo https://forms.gle/GquJNPDZ9HZKTusK6) entro il 17 febbraio.

Suor Alessandra Smerilli è nata a Vasto (Chieti) nel 1974; dal 1997 è suora salesiana, Figlia di Maria Ausiliatrice. Laureata in Economia all’Università Roma Tre, ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia politica all’Università La Sapienza di Roma (2006) e un PhD in Economics alla East Anglia University (Norwich, UK 2014).

Insegna Economia politica presso la Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium ed è socia fondatrice e docente della Scuola di Economia civile. Nell’aprile 2020 ha iniziato a collaborare con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale prima come coordinatrice della task-force economia nella Commissione vaticana per il Covid 19, poi come sotto-segretario, segretario ad interim del Dicastero e delegata per la Commissione vaticana per il Covid 19. Il 23 aprile 2022 Papa Francesco l’ha nominata Segretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /