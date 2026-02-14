Diocesi: Udine, domani il convegno dei catechisti inaugura gli appuntamenti commemorativi per il 50° del terremoto

“Dare senso. Uno sguardo biblico e pastorale su ieri e oggi”. Questo il tema dell’annuale convegno dei catechisti dell’arcidiocesi di Udine in programma nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, dalle 15.30, presso l’aula 3 del Polo universitario di Economia, in via Tomadini. L’appuntamento, aperto a tutti e non solo a catechisti e catechiste, apre gli eventi commemorativi per il 50° anniversario del terremoto del 1976.L’introduzione del pomeriggio sarà curata congiuntamente dagli Uffici diocesani per la catechesi e per la pastorale giovanile; alla preghiera presieduta dall’arcivescovo Riccardo Lamba farà seguito una doppia testimonianza da parte di mons. Pietro Piller – attuale parroco delle otto comunità della Val Tagliamento, giovane seminarista all’epoca del terremoto – e di Daniele Contessi – oggi catechista, allora giovane ragazzo di Gemona. Interverrà poi mons. Andrea Andreozzi, vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, che offrirà un approfondimento su “Ricostruire le macerie di un popolo: uno sguardo biblico”. Nella terza parte del pomeriggio, dedicata a “I nostri perché”, si terrà un dialogo multimediale tra i presenti e gli intervenuti.

