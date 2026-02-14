Libri: pubblicato “Impresa e società” di Chiminazzo. Card. Parolin, “economia più efficiente solo se umana”

“Un mondo più giusto sarà possibile solo se sarà un mondo più solidale, e un’economia più efficiente solo se sarà un’economia più umana”. Così il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, intervenendo alla Lumsa all’incontro “Etica ed Economia”, durante il quale è stato presentato il libro di Tullio Chiminazzo, economista e giurista, dal titolo “Impresa e società. Le perone intelligenti fanno il bene” (Ed. Armando), con la prefazione di Luigino Bruni. Uno strumento che, ha osservato il porporato, si colloca proprio in questo orizzonte offrendo chiavi di lettura chiare per comprendere il salto evolutivo oggi necessario.

L’attenzione si concentra sul legame tra etica ed economia, tenendo conto che l’etica, se vuole incidere nella storia, deve entrare nel cuore dei processi economici reali. Riferimento centrale è la Dottrina sociale della Chiesa. Il testo, infatti, parla di economia, ma soprattutto di umanità; narra imprese, ma in realtà racconta persone; guarda ai numeri ma cerca i volti. Rivolto a imprenditori, studenti, professionisti e cittadini che “vogliono fare la differenza”, il libro propone un nuovo patto tra etica e sviluppo. Al centro, l’intuizione di un paradigma alternativo all’economia classica, cioè quello di un incontro tra etica ed economia, che non solo denunci le contraddizioni del tempo presente ma che offra un modello concreto di economia del Bene comune, dove la solidarietà è efficace, perché – ha detto Parolin – “si rivela un autentico moltiplicatore di utilità economiche, oltre che di umanità”. Il testo nasce dall’esperienza, dagli studi e dalle intuizioni di Chiminazzo che da oltre 40 anni accompagna imprese e comunità nella costruizione di modelli di svilppo più umani e sostenibili e ha ideato progetti internazionali di solidarietà.