San Francesco di Sales: Trento, il 28 gennaio messa in cattedrale presieduta da mons. Tisi per giornalisti e comunicatori

In occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei comunicatori, domani, sabato 24 gennaio, il Servizio Comunicazione della diocesi di Trento, insieme all’Ucsi – Unione cattolica stampa italiana sezione del Trentino-Alto Adige, invita giornalisti e comunicatori alla messa presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi, mercoledì 28 gennaio, alle ore 11, nella cattedrale di Trento.

L’appuntamento vuole essere un momento di incontro fraterno e di riflessione condivisa per chi opera nel mondo dell’informazione e della comunicazione. Nel giorno del patrono verrà, come da tradizione, diffuso il Messaggio del Papa per la prossima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (17 maggio 2026), giunta alla 60ª edizione. Il tema indicato da Leone XIV è “Custodire voci e volti umani”, per richiamare la responsabilità umana nella comunicazione, in un contesto sempre più segnato dalle tecnologie digitali e dall’intelligenza artificiale. Al termine della celebrazione eucaristica con mons. Tisi, seguirà un breve momento conviviale.

