Diocesi: Civitavecchia-Tarquinia e Porto Santa Rufina, domani Marcia della pace a Ladispoli

Ladispoli si prepara ad accogliere la Marcia della pace in programma domani alle 15 con partenza dal Piazzale Roma, davanti alla stazione ferroviaria. L’iniziativa è promossa dalle associazioni di Azione Cattolica delle diocesi unite di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, che raccolgono l’invito di papa Leone XIV contenuto nel messaggio per la Giornata mondiale della pace 2026, “La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmata e disarmante”.

Le associazioni rilanciano così il loro impegno a costruire quotidianamente percorsi di riconciliazione in un tempo segnato da conflitti e tensioni globali. Il corteo attraverserà viale Italia, con una sosta in piazza Rossellini animata dalle attività dell’Acr, per poi raggiungere l’auditorium della parrocchia di Santa Maria del Rosario, dove il vescovo offrirà una riflessione sul messaggio del Papa alla presenza delle autorità civili.

La giornata sarà anche occasione per la consegna del “Manifesto di valori e impegni comuni delle amministrazioni locali nel territorio diocesano”, sottoscritto da Comuni della Città metropolitana di Roma, Municipi della Capitale e amministrazioni della Provincia di Viterbo. In caso di pioggia, l’evento si terrà direttamente nella parrocchia.

“Non può esserci pace senza giustizia e senza valori condivisi”, afferma mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, richiamando la responsabilità personale e comunitaria nel promuovere una cultura dell’incontro. Le presidenti di Azione Cattolica, Elisabetta Marini e Maria Grazia Barbera, sottolineano infine l’urgenza di non distogliere lo sguardo dai 56 conflitti attivi nel mondo: “Abbiamo affidato a ogni gruppo un Paese ferito dalla guerra, per conoscerlo, ricordarlo e sostenerlo. Informarsi e pregare sono gesti semplici, ma necessari per non lasciare che il dolore cada nel silenzio”.

