Educazione: Don Bosco 2000, “partire dal cuore” per “scorgere in ogni ragazzo una promessa di bene” ed essere “coreografi della speranza”

In occasione della Giornata mondiale dell’educazione, l’Associazione Don Bosco 2000 di Piazza Armerina rinnova il proprio impegno educativo ispirandosi alla mitezza di San Francesco di Sales e alle recenti parole di Papa Leone XIV. In un tempo segnato da trasformazioni rapide e da nuove sfide digitali, l’associazione ribadisce che” educare non è un compito marginale, ma il fondamento su cui costruire il futuro, traducendo il Vangelo in gesti quotidiani di accoglienza e cultura”. Il riferimento alla spiritualità di San Francesco di Sales, maestro del “dialogo tra cuori”, richiama le radici del carisma salesiano: un’educazione che nasce dalla sincerità e dalla capacità di ascolto. A Piazza Armerina questo stile si traduce in percorsi che ricuciono legami, restituiscono dignità e accompagnano soprattutto i giovani più fragili, come ricordato dal Papa nella Lettera Apostolica “Disegnare nuove mappe di speranza”.

Don Bosco 2000 si riconosce oggi parte di una più ampia “costellazione educativa” chiamata a rispondere alle emergenze sociali con creatività e coraggio. L’associazione accoglie l’invito del Papa a costruire ponti e non muri, promuovendo una pedagogia capace di “scorgere in ogni ragazzo una promessa di bene”. Anche la tecnologia viene interpretata come uno strumento da abitare con responsabilità, affinché l’algoritmo non sostituisca mai l’incontro umano. Nel segno di San Francesco di Sales, Don Bosco 2000 rilancia infine l’idea di una “pace disarmata e disarmante” che parta dai luoghi educativi per raggiungere l’intera comunità. L’obiettivo resta quello indicato da Papa Leone XIV: essere “coreografi della speranza”, guidando le nuove generazioni verso una libertà che si fa responsabilità reciproca. Da Piazza Armerina arriva così un messaggio forte: l’educazione è un atto d’amore che continua a illuminare il mondo.

