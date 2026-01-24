Diocesi: Roma, il 26 gennaio la messa per San Francesco di Sales nella Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami

Lunedì 26 gennaio, alle 11, nella Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, al Clivo Argentario, si terrà la celebrazione della messa dedicata a san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. La liturgia sarà presieduta da mons. Renato Tarantelli Baccari, vice gerente della diocesi di Roma. L’appuntamento è organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Lazio in collaborazione con l’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Roma. La celebrazione, che negli anni è diventata occasione di incontro per la comunità giornalistica, si svolgerà in un luogo di grande importanza storica nel cuore di Roma: la chiesa, realizzata sotto la supervisione di Giacomo Della Porta, sorge infatti sopra l’antico Carcere Mamertino, spazio che attraversa secoli di storia. Al termine della funzione religiosa i giornalisti potranno partecipare a una visita guidata.

