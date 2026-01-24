Povertà sanitaria: Banco farmaceutico, il 27 gennaio presentazione a Catania della Grf 2026

C’è un’emergenza silenziosa che non fa rumore, ma pesa ogni giorno: la povertà sanitaria. È da qui che parte l’incontro promosso da Cdo Sicilia e Banco farmaceutico per presentare a Catania le Giornate di raccolta del farmaco 2026 (Grf), iniziativa nazionale – oramai giunta alla XXVI edizione – realizzata da Fondazione Banco farmaceutico Ets per contrastare la difficoltà di accesso alle cure, attraverso il coinvolgimento delle farmacie e di una rete di realtà socio-assistenziali attive sul territorio. Appuntamento martedì 27 gennaio – ore 10 – a Palazzo della Cultura, Sala Sant’Agata (via Vittorio Emanuele II, Catania): durante l’incontro saranno illustrati obiettivi, modalità di partecipazione e impatto dell’iniziativa, che nel 2026 tornerà dal 10 al 16 febbraio (con giornata centrale sabato 14 febbraio).

Le Grf, spiega una nota, “si basano su un gesto semplice e concreto: durante la settimana della campagna, i cittadini potranno recarsi nelle farmacie aderenti e acquistare e donare uno o più farmaci da banco, che saranno poi destinati alle realtà assistenziali convenzionate. Un’azione necessaria, in un quadro nazionale che registra un bisogno crescente: nel 2025 le persone in povertà sanitaria assistite da 2mila realtà socio-assistenziali sostenute da Banco farmaceutico sono state oltre 500 mila, con circa 145mila minori.”

All’incontro del 27 gennaio saranno presenti: il sindaco di Catania Enrico Trantino, il presidente Cdo Sicilia Salvatore Motta, il delegato Banco farmaceutico Catania Bruno Puglisi, il responsabile Cdo Sanità Sicilia Giuseppe Buccheri.

