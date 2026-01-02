Musica: Bari, il 4 gennaio concerto di beneficenza per i bambini di Aleppo. Partecipano anche due corali ortodosse

Il Centro interculturale “Ponte ad Oriente”, insieme alla parrocchia di San Marcello, annuncia il tradizionale Concerto di beneficenza di Natale 2025, in programma domenica 4 gennaio alle 20 presso la chiesa di San Marcello. L’iniziativa, appuntamento atteso dalla comunità, intende riportare al centro il significato profondo dell’incarnazione, evento che continua a parlare al cuore dei popoli e delle culture. Il tema scelto per questa edizione richiama il messaggio che attraversa i secoli: “Dio s’è fatto come noi, per farci come lui. Alleluja!”.

La serata offrirà un viaggio musicale attraverso canti e tradizioni natalizie provenienti da diverse parti del mondo, testimonianza di come la “buona novella”, annunciata ai pastori nella notte di Natale, abbia ispirato nel tempo una ricchissima varietà di corali e laude. A rendere ancora più significativo l’evento sarà la partecipazione di alcune comunità cristiane presenti a Bari e in Puglia: la corale della Chiesa ortodossa ucraina, quella della Chiesa ortodossa etiope e la corale polifonica “Il Gabbiano” di Barletta. La presenza delle comunità ortodosse assume un valore particolare, poiché esse celebreranno la veglia del Natale il 6 gennaio. Il concerto diventa così un ponte tra tradizioni diverse, un segno concreto di fraternità e di speranza in un tempo che chiede unità e dialogo.

Durante la serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata alle opere educative e sociali per i bambini di Aleppo, sostenute dall’associazione Pro Terra Sancta, con cui il Centro mantiene da anni un rapporto diretto. Un gesto di solidarietà che intende trasformare la musica in un aiuto concreto per chi vive situazioni di fragilità.

