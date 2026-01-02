Giornata mondiale pace: Mileto, 35.000 euro per i bambini di Gaza come segno di speranza

Trentacinquemila euro come concreto segno di pace e di solidarietà, a conclusione del Giubileo della Speranza. Li ha inviati, in occasione della 59ª Giornata mondiale della pace la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea al card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Un contributo – spiega il vescovo Attilio Nostro – destinato ai bambini e alle famiglie della Holy Family Parish di Gaza, duramente colpiti dalle conseguenze del conflitto in corso. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la diocesi calabrese e tre realtà del territorio: Unindustria Calabria, Ance Calabria e Comunità Maranathà Onlus, che hanno scelto di unire le proprie forze “in un gesto concreto di solidarietà e vicinanza fraterna verso la popolazione della Terra Santa”. Nel messaggio di accompagnamento indirizzato al Patriarca mons. Nostro ha spiegato che “con questo piccolo gesto di carità desideriamo portare un po’ di conforto ai bambini di Gaza, segnati da sofferenze troppo grandi per la loro età. Continuiamo a pregare per Lei e per la pace”. Il contributo rappresenta un “segno tangibile della solidarietà della Chiesa calabrese, in dialogo con il mondo imprenditoriale e associativo, nei confronti delle popolazioni della Terra Santa”, spiega la diocesi in una nota. Mons. Nostro ha inoltre espresso “un sentito ringraziamento ai parroci e alle comunità parrocchiali della diocesi”, sottolineando che la somma raccolta è frutto della Raccolta missionaria annuale, “segno concreto della generosità e della partecipazione del popolo di Dio”. All’inizio del nuovo anno civile, questo gesto – spiega ancora la nota – “intende riaffermare che la speranza, tema centrale dell’Anno Giubilare, si traduce in responsabilità e azioni concrete, soprattutto a favore di chi rischia di perderla a causa della guerra e della sofferenza”.

