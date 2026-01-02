Consiglio d’Europa: Berset, “ruolo centrale nel garantire che il controllo democratico dia legittimità alla sicurezza”

“Un altro fronte è emerso sotto forma di disinformazione. Le elezioni vengono prese di mira. Il dibattito pubblico viene manipolato. La disinformazione e le interferenze straniere distorcono le scelte prima che vengano prese. Il Consiglio d’Europa sta sviluppando strumenti concreti con gli Stati membri per rispondere a queste minacce, e questo lavoro si intensificherà” nel corso dell’anno. Lo afferma Alain Berset proseguendo il suo messaggio per il nuovo anno. “Oggi la sicurezza non riguarda più solo i confini o i bilanci militari. La prima linea è ovunque, nei nostri tribunali, nei nostri parlamenti, nel nostro spazio informativo e nella fiducia che le persone ripongono nelle istituzioni pubbliche. In un momento di riarmo su scala da Guerra Fredda, il Consiglio d’Europa svolge un ruolo centrale nel garantire che il controllo democratico dia legittimità alla sicurezza. Un’Europa che ricostruisce la forza militare ma trascura il controllo democratico non diventa più sicura. Diventa più fragile. Ecco perché la sicurezza democratica definirà il 2026”.

Berset sottolinea: “Tutti gli occhi saranno puntati sull’Ucraina. Mentre il Paese continua la sua lotta per la sopravvivenza, il Consiglio d’Europa si impegna a rafforzare le istituzioni democratiche che guideranno la ripresa dell’Ucraina. Dall’indipendenza della magistratura e dalle elezioni libere ed eque alle riforme anticorruzione e alle istituzioni pubbliche resilienti, queste sono le fondamenta di qualsiasi ricostruzione democratica”.

E ancora: “Al nostro continente viene spesso detto che è debole. Questa affermazione non regge. Il fatto che la sua democrazia liberale sia diventata un nemico in alcune narrazioni non lascia ambiguità sulle scelte dell’Europa. Un continente che sceglie la legge anziché la vendetta e l’unità anziché la divisione non è debole. È pronto ad affrontare le sfide del nostro tempo. Le consultazioni sul Nuovo patto democratico per l’Europa proseguiranno nel 2026. Esse chiariscono che la forza democratica, la fiducia dei cittadini e la sicurezza sono considerate inscindibili dal Consiglio d’Europa”. Infine: “In un mondo in cui i valori stanno diventando una moneta di scambio rara, il nostro compito è garantire che la democrazia possa ancora proteggere, decidere e realizzare. Questo è il compito che ci attende nel 2026”.

