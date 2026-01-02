Consiglio d’Europa: Berset, derive politiche. “Democrazia vista come debolezza, verità come opinione e giustizia come facoltativa”

(Foto Consiglio d'Europa)

“Entriamo nel 2026 tra due mondi. Quello che conoscevamo, plasmato da regole condivise, istituzioni pazienti e dalla convinzione che la legge potesse limitare il potere. E quello che ci sta venendo incontro, dove la democrazia è vista come debolezza, la verità come opinione e la giustizia come facoltativa”. Inizia così il messaggio per il nuovo anno del Segretario generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset. “In questo mondo, i tribunali sono dipinti come ostacoli. La migrazione è presentata come una minaccia piuttosto che come una responsabilità condivisa. E la responsabilità, l’idea che il potere debba rispondere alla legge, è diventata una parolaccia. Eppure, le ultime settimane del 2025 ci hanno ricordato che un’altra strada è possibile. Lo abbiamo visto quando il Consiglio d’Europa ha istituito la Commissione internazionale per le richieste di risarcimento per l’Ucraina, con 35 Paesi e l’Unione europea che hanno firmato finora la convenzione che la istituisce. La convenzione è aperta, consentendo alla coalizione attorno ad essa di crescere a sostegno della responsabilità e del risarcimento per la guerra di aggressione russa. Questo meccanismo esiste affinché coloro che hanno sofferto non vengano dimenticati e la responsabilità non sia una nota a margine dei colloqui di pace”.

Berset insiste: “Lo abbiamo visto anche nel modo in cui l’Europa ha scelto di affrontare le difficili questioni migratorie. Tutti i 46 Stati membri hanno concordato di proseguire il dialogo politico all’interno del Consiglio d’Europa, riconoscendo le sfide reali e rifiutando di indebolire gli standard condivisi. È ora in preparazione una dichiarazione politica, da adottare a Chișinău nel maggio 2026, che afferma il Consiglio d’Europa come l’istituzione in cui le politiche di sicurezza vengono messe alla prova rispetto a standard giuridici condivisi”.