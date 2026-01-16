Sport: Us Acli Roma, la parrocchia San Vigilio ha vinto la XV edizione del torneo di calcio a 5 “San Giovanni Paolo II”

È stata la parrocchia di San Vigilio, battendo in finale quella di San Filippo Neri, a vincere la 15° edizione del torneo delle parrocchie “San Giovanni Paolo II” di calcio a 5, promosso dall’Unione Sportiva Acli Roma, in collaborazione con le Acli di Roma e provincia e con il patrocinio della Regione Lazio, del Comitato Regionale Lazio del Coni, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma e della diocesi di Roma. Come ogni anno, oltre al trofeo per la squadra vincitrice è stata assegnata anche la coppa fair play, quest’anno vinta dalla parrocchia di Santa Giovanna Antida come squadra più virtuosa e con meno ammonizioni. Il torneo aveva preso il via a giugno, con 6 parrocchie che si sono affrontate in un girone andata e ritorno. “Un’altra edizione di questo storico torneo si conclude – commenta Luca Serangeli, presidente Us Acli Roma – e come sempre desidero ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile. Il torneo delle parrocchie è per l’Us Acli di Roma motivo di grande orgoglio e siamo già a lavoro sulla prossima edizione, per coinvolgere ancora più parrocchie e ancora più persone, unite in nome dello sport”. “Lo sport è un linguaggio universale – aggiunge Lidia Borzì, vice presidente delle Acli di Roma – capace di unire e creare piccoli quotidiani gesti di Pace. Gesti che, al giorno d’oggi, diventano sempre più importanti e che quindi è importante ribadire anche attraverso iniziative come questo torneo, al quale tutto il Sistema ACLI Roma è molto legato”. “Tanti giovani, tante persone, tanti sportivi provenienti da tutta Roma – conclude Massimiliano Campagna, responsabile settore calcio dell’Us Acli Roma – si ritrovano ogni anno per disputare questo torneo. Siamo davvero contenti dopo tanti anni di registrare ancora questo entusiasmo e già non vediamo l’ora di debuttare con la prossima edizione”.

