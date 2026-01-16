Diocesi: Milano, convegno “Quale economia come via di pace?”. Don Costante: “Cruciale ridurre le distanze sociali ed economiche”

“Quale economia come via di pace?”. È questo il titolo del convegno che si svolge oggi a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel mese che tradizionalmente si apre con la Giornata mondiale per la pace, questo incontro, promosso dal Servizio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, intende approfondire il ruolo dell’economia nella costruzione di relazioni fondate sulla centralità della persona e orientate a una convivenza pacifica e inclusiva. Dopo i saluti introduttivi di don Nazario Costante, responsabile del Servizio promotore e di Annamaria Fellegara, prorettore vicario dell’ateneo, interverranno Giorgio Gobbi, direttore della sede di Milano di Banca d’Italia, Raul Caruso, professore ordinario di Politica economica presso l’Università Cattolica, e l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Previste anche alcune testimonianze di diverse realtà e associazioni impegnate nelle reti sociali del territorio. E tutto per analizzare il complesso rapporto tra un’economia e la promozione di una pace autentica, come sottolinea don Costante. “In un contesto segnato dall’aumento delle disuguaglianze – osserva, infatti, il sacerdote – il tema economico emerge come uno degli ambiti più decisivi e delicati per la pace tra i popoli. Diventa, quindi, cruciale ridurre le distanze sociali ed economiche nella società. Le tensioni internazionali mostrano però che la sola integrazione economica non basta. Perché la pace sia solida, occorre una responsabilità globale che superi le convenienze del momento e promuova una solidarietà autentica tra popoli, territori e generazioni”. L’appuntamento in Università Cattolica si affianca anche ai temi della nuova edizione del percorso socio-politico dell’arcidiocesi ambrosiana, ispirata alla dottrina sociale della Chiesa per leggere le sfide del presente e agire per il bene comune.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /