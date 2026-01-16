Diocesi: domenica a Cagliari il convegno annuale della Famiglia vincenziana Centro Sud Sardegna

“In ascolto di San Vincenzo per una carità condivisa” è il tema del convegno annuale della Famiglia vincenziana Centro Sud Sardegna, in programma domenica 18 gennaio nella casa “Mater Nostra” delle Figlie della carità, in via dei Falconi 10 a Cagliari. All’incontro prenderanno parte centinaia di gruppi del volontariato vincenziano per una giornata che sarà insieme ritiro spirituale, convegno e seminario di approfondimento, dedicata alla riproposizione del carisma vincenziano. In Sardegna la Famiglia vincenziana comprende, oltre alle Figlie della carità, presenti nell’isola da 170 anni, le conferenze di San Vincenzo fondate dal beato Federico Ozanam, i missionari di San Vincenzo de’ Paoli, le suore del Getsemani fondate da padre Manzella e le suore di carità di Santa Giovanna Antida. Laici e religiosi impegnati in prima linea nella solidarietà: assistenza diretta e “a domicilio”, cura di malati e anziani, gestione di case di riposo e iniziative a sostegno dei nuovi poveri, dalle vittime della tratta e della violenza in famiglia ai lavoratori sfruttati, fino ai ragazzi a rischio emarginazione. “La continua e preziosa preoccupazione di San Vincenzo verso i poveri partiva dall’entrare in relazione con loro attraverso il dialogo e una benevola disponibilità – afferma Linda Migliaccio, presidente dei gruppi di volontariato vincenziano della diocesi di Cagliari –. La relazione significava incontro con il fratello bisognoso di cure e di attenzione, coinvolgendo anche coloro che nella società del tempo contavano di più”. Il seminario inizierà alle ore 9.30 con la relazione di padre Salvatore Fari, seguita dalla celebrazione della Messa. Nel pomeriggio è prevista la presentazione dell’opera multimediale “Fino alla fine. Vincenzo de’ Paoli, Messaggero e Servo”, realizzata in occasione del quarto centenario della Fondazione della Congregazione della Missione dal gruppo musicale GM Music, in collaborazione con Blueverse Academy. Il lavoro rievoca alcuni passaggi significativi della vita di San Vincenzo de’ Paoli, mettendoli a confronto con i tempi di oggi per ribadire l’attualità del carisma vincenziano e il progetto di Dio sull’uomo: l’amore.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /