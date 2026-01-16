Diocesi: Foggia, torna la Scuola Politica per la cittadinanza attiva su ambiente, diritti e responsabilità

È in partenza la nuova edizione della “Scuola politica per la cittadinanza attiva” nella diocesi di Foggia-Bovino, percorso formativo promosso dall’Associazione “Cercasi un Fine”, dalla Parrocchia San Ciro e dal Csv Foggia. La scuola, quest’anno dedicata al tema “Ambiente e Politica”, nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità uno spazio di riflessione, approfondimento e partecipazione sui grandi temi ambientali, sociali e istituzionali che attraversano il nostro tempo. L’iniziativa si rivolge a cittadini, giovani, operatori del terzo settore e a quanti desiderino acquisire strumenti di comprensione critica e consapevolezza civica, per costruire una cittadinanza più attiva e responsabile. La scuola propone un ciclo di appuntamenti che intrecciano riflessione etica, diritto costituzionale, visione cristiana, educazione ambientale e azioni concrete sul territorio, con il contributo di docenti universitari, studiosi e rappresentanti di realtà impegnate nella tutela dell’ambiente. Il percorso si svolgerà presso la Parrocchia San Ciro di Foggia con incontri in programma dalle ore 16.30 alle 19.30. Il primo incontro è fissato per giovedì 29 gennaio 2026 ed è dedicato al tema “Ambiente e persona umana”. Interverrà Saverio Di Liso, docente di filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari, che guiderà una riflessione sul rapporto tra dignità della persona, responsabilità individuale e tutela del creato. Il secondo appuntamento si terrà giovedì 19 febbraio 2026 e affronterà il tema “Ambiente e Costituzione”, con la partecipazione di Giancarlo Pennetti, già magistrato amministrativo, che approfondirà il quadro normativo e i principi costituzionali che oggi orientano le politiche ambientali. Giovedì 5 marzo 2026 sarà la volta dell’incontro “Ambiente e visione cristiana”, con l’intervento di Rocco D’Ambrosio, docente di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, che proporrà una lettura del rapporto tra fede, giustizia sociale e cura della casa comune. Il percorso proseguirà giovedì 16 aprile 2026 con l’incontro “Ambiente ed educazione”, affidato alla naturalista Michela Ingaramo del Centro Studi Naturalistici di Foggia, che si concentrerà sull’importanza della formazione e della sensibilizzazione delle nuove generazioni. La conclusione è prevista per giovedì 14 maggio 2026 con “Ambiente e azioni sul territorio”, con l’intervento di Maurizio Marrese, naturalista e presidente del Wwf Foggia, che porterà esempi concreti di buone pratiche e di impegno civico locale. “Per questa nuova edizione – spiegano gli organizzatori – abbiamo sentito il bisogno di creare uno spazio aperto, plurale e accessibile in cui parlare di ambiente non solo come emergenza, ma come questione profondamente politica, culturale e sociale. La tutela del territorio, la qualità della vita, la giustizia intergenerazionale e il diritto delle future generazioni a un ambiente sano sono temi che riguardano tutti e che richiedono cittadini informati e consapevoli”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /