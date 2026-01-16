Parlamento Ue: a Strasburgo sovranità europea, rapporti con gli Usa, Groenlandia, Iran e Venezuela

(Foto Calvarese/SIR)

La sovranità europea in un contesto geopolitico in cambiamento; le relazioni Ue-Usa; il sostegno all’integrità territoriale e alla sovranità della Groenlandia; le proteste antigovernative in Iran e la dura repressione; la situazione in Venezuela; la “priorità” della politica di difesa. Sono alcuni dei principali temi all’ordine del giorno della prossima plenaria del Parlamento europeo, che si aprirà lunedì 19 gennaio a Strasburgo, fino a giovedì 22 gennaio. Numerosi, inoltre, i temi economici e sociali. Il Parlamento adotterà, ad esempio, la sua posizione sull’aggiornamento dei diritti dei passeggeri aerei, per garantire, fra l’altro, il diritto al risarcimento dopo un ritardo di tre ore. Il Parlamento potrebbe chiedere un’applicazione più rigorosa delle regole Ue per impedire che l’intelligenza artificiale sia utilizzata per creare contenuti sessuali illegali. Si affronteranno il “nodo” dei “medicinali critici” e i possibili sostegno alle imprese innovative.