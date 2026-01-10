Pace: Macomer, il 18 gennaio la XXXIX Marcia della Pace

(foto archivio Caritas diocesana Ales-Terralba)

Si terrà domenica 18 gennaio alle ore 15.00 la XXXIX Marcia della Pace, “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante”, con partenza dalla chiesa Beata Vergine Maria Regina delle Missioni, a Macomer. L’iniziativa, organizzata dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna in collaborazione con il Csv Sardegna Solidale, “intende richiamare l’attenzione sull’urgenza di un impegno comune per la pace, in un contesto mondiale ancora segnato da guerre, violenze e profonde ingiustizie sociali”. L’appello che accompagna la Marcia pone al centro il tema ispirato al Messaggio di Papa Leone XIV per la 59ª Giornata mondiale della pace. Il documento sottolinea che la costruzione di una pace autentica passa prima di tutto dal disarmo interiore e comunitario, condizione indispensabile per superare conflitti, divisioni e dinamiche di sopraffazione. Una riflessione particolarmente significativa per la Sardegna, terra che porta il peso delle contraddizioni del mondo contemporaneo: attività militari, produzioni belliche, pressioni speculative, accanto alla difficoltà di garantire pienamente diritti fondamentali come salute, lavoro e dignità sociale. Gli organizzatori invitano “a sostenere iniziative spirituali, culturali e politiche in grado di mantenere viva la speranza e promuovere forme non violente di partecipazione e giustizia”. Un appello rivolto a tutte le comunità cristiane della Sardegna, alle associazioni di volontariato, alle istituzioni pubbliche e “a tutte le donne e gli uomini di buona volontà, affinché si uniscano in questo cammino di preghiera e riflessione”. La marcia si snoderà lungo le vie della città per poi fare ritorno alla chiesa di partenza, dove si terrà una veglia di preghiera presieduta dal card. Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini.