Frati Assisi: fra Moroni (custode), “nomina di mons. Accrocca scelta più appropriata per il tempo presente”

“Mons. Felice Accrocca è universalmente riconosciuto per la sua straordinaria competenza su san Francesco e sulla storia delle origini del francescanesimo. A ciò si aggiungono la sua umanità e la passione per la vita pastorale e l’evangelizzazione, qualità che abbiamo avuto modo di apprezzare in numerosi incontri qui ad Assisi”. Così il custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, esprime gioia per la nomina di mons. Accrocca a vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno e gratitudine a mons. Domenico Sorrentino per quanto svolto durante il suo ministero pastorale. “Ritengo che questa sia la scelta più appropriata per il tempo presente, in cui celebriamo l’ottavo centenario della morte di san Francesco, ma anche per gli anni a venire – ha affermato il custode –. La figura e il messaggio di san Francesco d’Assisi, grazie a questa guida, potranno continuare a portare frutti di fede in una società che ha urgente bisogno di riscoprire il Signore Gesù, di ritrovare la fraternità in un mondo sempre più individualista e di abbracciare quella piccolezza evangelica che rappresenta l’antidoto alla brama di potere dell’uomo contemporaneo”. Da fra Moroni anche gratitudine a mons. Sorrentino, che conclude il suo mandato ventennale come vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. “Il suo instancabile impegno a favore di questa Chiesa, così ricca di santità, e la cura con cui ha coltivato le relazioni con noi frati, sostenendo la nostra variegata attività in Basilica, meritano il nostro più sincero ringraziamento”.

