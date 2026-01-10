Diocesi: Acireale, nasce l’associazione “Cuciture di Comunità” per la valorizzazione delle antiche arti sartoriali

Dall’esperienza del progetto “Idee in Movimento”, avviato con il sostegno di Caritas italiana, Progetto Policoro, Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, associazione ‘Mai più soli’ e Pastorale giovanile, nasce ufficialmente ad Acireale “Cuciture di Comunità”, una nuova associazione impegnata nella valorizzazione delle antiche arti sartoriali e nella promozione della manualità come strumento di inclusione e crescita sociale. Il laboratorio formativo sartoriale, informa la diocesi siciliana, voluto dal vescovo Antonino Raspanti, ha portato le partecipanti a decidere di proseguire l’esperienza oltre la fase finanziata, costituendosi in associazione per continuare il percorso e renderlo accessibile a nuovi interessati. Attualmente sono attivi due laboratori, entrambi con lezioni teoriche e pratiche: uno di sartoria, ospitato nella sede della Caritas di Acireale, dove è possibile anche portare capi o oggetti da riparare, e uno di ricamo al museo diocesano. Quest’ultimo è pensato anche per visitatori e turisti, che potranno non solo ammirare le opere esposte, ma comprendere il lavoro, la tecnica e la complessità che stanno alla base delle creazioni artigianali. I laboratori promuovono inoltre l’economia circolare, attraverso il riuso e la riparazione dei capi d’abbigliamento, unendo attenzione all’ambiente e solidarietà.

