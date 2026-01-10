Diocesi: mons. Lomanto (Siracusa), “lavorare con il Signore nella Chiesa e collaborare insieme”

“Lavorare con il Signore nella Chiesa e collaborare insieme, con un medesimo spirito, a tutti i gradi e gli ordini”. È una delle priorità indicate dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, nella messa della solennità della Dedicazione della Cattedrale, celebrata ieri nella Chiesa cattedrale. Al termine della celebrazione, l’arcivescovo ha invitato a “vivere la gioia del Vangelo nell’abbandono a Dio, nel servizio di amore alla Chiesa, nella missione evangelizzatrice e nella testimonianza della carità”. La messa, riferisce una nota della diocesi, è stata preceduta dall’assemblea pastorale su “La sinodalità nella riforma liturgica conciliare”, con l’intervento di don Domenico Messina, docente di liturgia alla Facoltà teologica di Palermo. L’assemblea è stata un momento di approfondimento per i partecipanti alla scuola di formazione teologica di base “San Giovanni XXIII”, guidata dal direttore don Alessandro Genovese. Durante l’omelia, mons. Lomanto ha richiamato tre priorità fondamentali per il cammino sinodale nella vita spirituale, ecclesiale e missionaria. “La prima priorità del cristiano è far sì che in noi sia presente solo Gesù – ha affermato –. La seconda è lavorare con il Signore nella Chiesa. Se amiamo la nostra Chiesa, ogni compito che svolgiamo o che ci è affidato è quello buono per noi, perché accolto in obbedienza alla volontà del Signore”. Infine, la terza priorità: “Ravvivare la consapevolezza di partecipare alla stessa missione di salvezza di Cristo. L’adesione a Cristo e il servizio di amore nella Chiesa aprono alla missione evangelizzatrice, per comunicare la fede in un mondo che cambia”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /