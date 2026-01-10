Leone XIV: a volontari Giubileo, “oltre 30 milioni di pellegrini, grazie per lavoro nascosto”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Avete dato un apporto multiforme, spesso nascosto, sempre impegnativo e carico di responsabilità, grazie al quale oltre trenta milioni di pellegrini hanno potuto compiere il cammino giubilare e partecipare alle celebrazioni e agli eventi, in un clima di festa e al tempo stesso di compostezza, raccoglimento, ordine e organizzazione”. Papa Leone XIV lo ha affermato nell’udienza ai rappresentanti degli Enti che hanno collaborato per il Giubileo, ricevuti questa mattina nell’Aula Paolo VI. Il Pontefice ha sottolineato che “grazie a voi Roma ha offerto a tutti il suo volto di casa accogliente, di comunità aperta, gioviale e al tempo stesso discreta e rispettosa, aiutando ciascuno a vivere con frutto questo grande momento di fede”. Leone XIV ha ringraziato in particolare “il Governo della Repubblica Italiana, il Commissario Governativo, il Comune di Roma, la Regione Lazio, le Forze di Sicurezza, la Prefettura, la Protezione Civile e le numerose Associazioni di volontariato”. Il Papa ha espresso “speciale gratitudine” anche “ai cinquemila ‘Volontari del Giubileo’, di ogni età e provenienza”.