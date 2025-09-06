Premi: parte l’edizione 2025 del Cronin

Parte l’edizione 2025 del Premio Cronin, nato 18 anni fa dall’Associazione Medici Cattolici di Savona e diventato oggi uno degli appuntamenti culturali più radicati e importanti della città de non solo. Due le novità di questa edizione: la prima è una nuova scadenza per la partecipazione al concorso letterario nelle sue quattro sezioni che è prorogata al prossimo 10 ottobre. La seconda: è la nuova data per la cerimonia di premiazione, che si terrà nella cornice della “Sala Rossa” del Palazzo Comunale di Savona il 21 novembre 2025, dove saranno comunicati i vincitori e interverrà l’economista Carlo Cottarelli, Premio Cronin alla Carriera 2025. Fondato nel 2007 dalla sezione savonese dell’Associazione Medici Cattolici Italiani, presieduto e animato dal medico Marco Lovisetti, intitolato al grande medico e scrittore scozzese Archibald Joseph Cronin, autore di celebri opere come “La cittadella” o “E le stelle stanno a guardare”, il concorso è oggi patrocinato da enti come la Regione Liguria, la Città di Savona, l’Associazione Medici Scrittori Italiani (AMSI),

l’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI), l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona e la Società Italiana di Psichiatria (SIP). Alle origini del Premio – dice Marco Lovisetti un percorso culturale che si prefisse l’intento, “in un’epoca di netta predominanza di una medicina sempre più scientifica e tecnologica”, di “sostenere una iniziativa che disvelasse, attraverso i frutti della creatività letteraria, l’altra metà dell’anima dell’essere medico, quella più nascosta”.

