Striscia di Gaza: Libera Calabra in piazza a sostegno delle iniziative per Global Sumud Flotilla

Libera Calabria aderisce e partecipa alle manifestazioni promosse in tante città italiane oggi, sabato 6 settembre, da associazioni e movimenti a sostegno della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa civile internazionale diretta verso Gaza, con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. “In un momento in cui la situazione umanitaria a Gaza è drammatica – commenta Libera – con migliaia di vittime civili, una crisi alimentare senza precedenti e infrastrutture distrutte, questa azione nonviolenta rappresenta un grido di speranza e di giustizia. La Flotilla, è un gesto concreto di solidarietà e resistenza civile. Su queste barche di salvataggio, della Global Sumud Flotilla per Gaza, idealmente ci saliamo tutti a bordo, perché ci sentiamo corresponsabili verso le vite in pericolo, violentate e disumanizzate. Ci uniamo all’appello per una tregua immediata, per la liberazione degli ostaggi e per l’avvio di un processo politico che metta al centro i diritti umani, la dignità e la convivenza. Chiediamo alle istituzioni italiane ed europee di sostenere la Flotilla, di proteggere i suoi partecipanti e di favorire un dialogo politico inclusivo che porti alla fine dell’occupazione della Palestina e alla costruzione di una convivenza fondata sul rispetto reciproco attraverso la riapertura di un negoziato che porti al riconoscimento di uno Stato Palestinese che viva in pace e sicurezza con lo Stato di Israele”. In Calabria, insieme alla CGIL e a diversi movimenti e associazioni, oggi “saremo nelle piazze delle principali città della regione, tra cui: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Un modo per “far sentire forte la voce dei calabresi contro le barbarie che si stanno consumando nella Striscia di Gaza”.

