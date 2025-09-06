Diocesi: Trento, visita pastorale di mons. Tisi tra le comunità del Perginese

Le comunità parrocchiali del Perginese rappresentano la nuova tappa della visita pastorale che l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, sta dedicando, a partire dallo scorso maggio, alla zona pastorale Valsugana e Primiero. Fino a giovedì 23 ottobre l’arcivescovo incontrerà le comunità che hanno come fulcro Pergine Valsugana, terzo centro abitato del Trentino.

Il cammino ha preso avvio giovedì 4 settembre con la visita agli ospiti della RSA di Pergine, l’incontro a Maso San Pietro e, in serata, la veglia per le vocazioni. Domenica 7 settembre alle ore 10.30 la messa inaugurale nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria segnerà ufficialmente l’apertura della visita al Perginese. Il calendario prevede un ricco programma di appuntamenti, concentrati nella seconda parte di ogni settimana, dal giovedì alla domenica: celebrazioni, incontri con famiglie e ammalati, momenti comunitari e di dialogo istituzionale, appuntamenti di respiro diocesano, come la Festa delle famiglie del 18 ottobre a Levico Terme. Al centro della visita ci sono soprattutto gli incontri informali con la popolazione. Già nelle prime tappe del lungo viaggio di mons. Tisi in diocesi (avviato un anno fa nella Zona pastorale Rotaliana-Terre d’Avisio-Paganella), il filo conduttore del percorso – ispirato dal titolo “La Messe è molta” – è stato infatti il contatto diretto con le persone nelle case, nelle scuole, sui luoghi di lavoro, per rafforzare la rete di relazioni che sostiene la vita ecclesiale.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /